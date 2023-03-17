Умер актер-звезда сериала «Прослушка»

Ушел из жизни американский актер Лэнс Реддик. Селебрити скончался в возрасте 60 лет, передает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

Артист запомнился зрителям по ролям в кинофраншизе «Джон Уик» и сериале «Прослушка».

Ранее 5-tv.ru писал о смерти звезды «Тревожного воскресенья».