Умер актер-звезда сериала «Прослушка»
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Лэнсу Реддику было 60 лет.
Фото: www.globallookpress.com / Lionsgate
Ушел из жизни американский актер Лэнс Реддик. Селебрити скончался в возрасте 60 лет, передает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.
Артист запомнился зрителям по ролям в кинофраншизе «Джон Уик» и сериале «Прослушка».
Ранее 5-tv.ru писал о смерти звезды «Тревожного воскресенья».
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