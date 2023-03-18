Почему хочется вернуться к бывшему и что с этим делать?

Психолог Евгения Пименова назвала единственный вариант воссоединения экс-возлюбленных, который не станет ошибкой и очередным болезненным опытом.

В большинстве случаев воссоединение с бывшим партнером не принесет счастья, а лишь запустит по очередному кругу печальный сценарий отношений. Такое мнение в интервью «Страстям» озвучила клинический психолог и гештальт-терапевт Евгения Пименова. По словам эксперта, это очень распространенная тенденция, однако лишь в единичных случаях решение вернуться к своему «экс» оказывается правильным.

Как отметила Пименова, чаще всего вновь оказываются в объятиях своих бывших участники созависимых отношений. Им плохо друг с другом, но врозь еще хуже. По уровню притяжения ситуация напоминает алкоголизм или наркоманию, бороться очень трудно. Но ожидания, что вот на этот раз все будет по-другому, обманчивы, гармония, которой и не было, не появится.

«Пока созависимость не будет проработана, сценарий будет повторяться, а отношения будут приносить лишь боль с редкими хорошими моментами, которые со временем сходят на нет», — сказала Пименова.

Второй распространенной причиной возобновления старого романа психолог назвала банальный страх одиночества. Новый партнер не появился — и возникает ощущение, что шансов на счастье с каждым днем все меньше. В таких случах стоит задуматься о самодостаточности личности — вероятно, есть проблемы в отношениях с самим собой.

Человеческая психика такова: болезненный опыт она старается вычеркнуть из памяти, а счастливые моменты сохранить. Поэтому со временем многим кажется, что роман с бывшим, в общем-то, был не таким уж и плохим. Может быть, зря расстались? В большинстве случаев, это самообман. Скучать по положительным эмоциям прошлого — нормально, но нужно все же помнить, почему вы решили уйти и доверять своему выбору.

Крепкий союз двух бывших любовников — крайне редкая история. Психолог не отрицает, что воссоединение может оказаться успешным, но только при условии, что оба партнера в период разрыва переоценили отношения, развились и теперь понимают, чего хотят друг от друга. Пименова отметила: в любой ситуации не стоит отказываться от помощи специалиста, который поможет разобраться в своих чувствах.

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