Братислава ожидает за отданные Киеву самолеты компенсацию от США и ЕС.

Исполняющий обязанности главы оборонного ведомства Словакии Ярослав Надь и украинский посол в Братиславе Мирослав Кастран поставили свои подписи под межправительственное соглашением о передаче киевскому режиму истребителей МиГ-29, и двух ЗРК «Куб».

Об этом стало известно из сообщения, распространенного информагентством TASR.

С этим решением ознакомлены и президент Словакии и спикер национального парламента и поддерживаю его. Ранее глава кабмина Словакии Эдуард Хегер заявил, что правительство страны одобряет передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Хегер добавил, что его это радует.

Накануне глава Госдепа США Энтони Блинкен высказался по поводу решения Польши пеердать Украине истребители МиГ-29, призвав американских союзников не зацикливаться на идее передачи боевикам каких-то конкретных видов оружия. Блинкен отметил, что западные страны самостоятельно решают, какое оружие и технику они готовы дать украинским неонацистам.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Германии оценили военный потенциал России.