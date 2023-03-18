Звезда «Парка юрского периода» Сэм Нил признал свой страшный диагноз

Артист мечтает прожить хотя бы еще десять лет — на Земле осталось много незавершенных дел.

Голливудский актер, звезда картины «Парк юрского периода» Сэм Нил сделал ошеломительное признание насчет своего здоровья. Артист рассказал, что болен раком крови третьей стадии. Эту информацию он обнародовал в своих мемуарах, которые выйдут в свет 17 марта. В преддверии события он пообщался с журналистами издания The Guardian в своем имении в Новой Зеландии и поделился планами на жизнь.

Говоря о своей болезни, 75-летний актер отметил, что не боится смерти, но и уходить сейчас он не готов. На Земле есть еще незавершенные дела как минимум на ближайшие десять лет.

«Я действительно хотел бы еще десятилетие или два, понимаете? Мы построили все эти прекрасные террасы, у нас есть эти оливковые деревья и кипарисы, и я хочу быть рядом, чтобы увидеть, как все это созреет», — признался актер.

Еще одна причина, по которой артист не готов покидать этот мир, — маленькие наследники.

«У меня есть мои милые маленькие внуки. Я хочу увидеть, как они вырастут», — добавил знаменитость.

Вместе с этим Нил пока не попрощался с профессией — в ближйшее время он планирует приступить к съемкам картины «Яблоки никогда не падают», которые уже стартовали в Австралии.

К слову, первые признаки рака у актера проявились еще во время съемок в картине «Мир юрского периода: Доминион» в 2022 году. После этого артист прошел обследование и был поставлен точный диагноз. Сначала знаменитость лечился с помощью химиотерапии, но его состояние от этого не улучшилось. Тогда больному ввели новый препарат, с того момента он получает его раз в месяц — лечение будет пожизненным. Сейчас, уверяет артист, он чувствует себя нормально, болезнь находится в стадии ремиссии.

Сэм Нил — новозеландский актер кино и телевидения, известный ролями в фильмах «Парк юрского периода», «Парк юрского периода 3», «Охота за „Красным октябрем“», «Сквозь горизонт», «В пасти безумия», а также по сериалам «Тюдоры», «Острые козырьки» и другими. Артист трижды номинировался на «Золотой глобус», также он — офицер ордена Британской империи.

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