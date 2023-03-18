Ушел в закат: Байден убежал в отпуск в разгар «адского» кризиса в США

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 45

Байден отдыхает 40% своего президентского срока

Фото, видео: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia;Reuters; 5-tv.ru

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Американский лидер провел на отдыхе огромное количество времени. Общество недоумевает: кто будет решать все проблемы?

Президент США Джо Байден провел в отпуске 40% своего президентского срока, пишет New York Post. И вот, вновь, в разгар экономического кризиса в США решил отдохнуть.

«Байден в 68 раз с момента вступления в должность поехал отдохнуть в Делавэр», — пишут в соцсетях под видео, где президент США легко убегает от журналистов к вертолету.

В социальной сети опубликовано видео, на котором хозяин Белого дома направляется к вертолету. Подобное сообщение имело место в начале месяца, когда заокеанский лидер ушел от вопросов журналистов. Они касались обвинений администрацией Штатов китайской стороны в распространении коронавируса.

К слову, странности в поведении Байдена приводят в изумление, граничащее с ужасом, не только простых людей, но также его соратников и оппонентов. Американские журналисты отмечают дефекты в речи и утверждают, что такой человек «не должен управлять страной».

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому Джо Байден объявил войну.

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