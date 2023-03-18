Кровоизлияние в мозг и неизвестная жена «кардинала Ришелье»: факты, о которых не знали

Врачи делали звезде трепанацию черепа и предложили оформить инвалидность. Почему судьба знаменитости сложилась так трагично?

В следующем году будет юбилей — ровно 50 лет, как Александр Трофимов впервые сыграл на сцене Театра на Таганке. Своей любимой ролью 71-летней актер называет Иешуа из «Мастера и Маргариты», которого Трофимов играл вплоть до 2012 года. Любимым режиссером в жизни актера — Михаил Швейцер, у него он снялся в таких картинах, как «Маленькие трагедии», «Крейцерова соната» и «Мертвые души». Однако славу принесла лента «Д’Артаньян и три мушкетера», где он сыграл Ришелье.

У Трофимова был долгий и сложный путь. Еще до съемок в крупных картинах, он перенес кровоизлияние в мозг, сообщает издание StarHit.ru. Врачи делали звезде трепанацию черепа и предложили оформить инвалидность. Но актер отказался, потому что верил, что встанет на ноги и вернется к работе. Так и получилось, актер сыграл в «Крейцеровой сонате», был в роли капитана Крюка в «Питере Пэне» и Фролова в фантасмагории «Посвященный». Артист по-прежнему снимается в кино и играет в театре, хотя гораздо реже, чем в предыдущих десятилетиях.

Поклонникам практически ничего неизвестно о личной жизни артиста. Женат актер или развелся? О других родственниках также мало информации. Однако известно, что у него есть сын Алексей — артист Театра имени Моссовета и двое внуков.

«Мы очень дружны, я в курсе профессиональной жизни сына, часто с ним говорим о нашей профессии. Она очень специфичная и зависимая», — говорит артист.

Он уточнил, что когда ты крутишься в театральном потоке и играешь по 20 спектаклей в месяц, то нет времени задуматься о значимости профессии.

«Ты в обойме. Актерская профессия имеет смысл, когда все складывается. Но все меняется: предложения иссякают, происходит переоценка. Но то, что тебя не приглашают, не повод для депрессии. Что-то все-таки удалось и слава Богу. Это дает внутреннюю опору, чтобы не впасть в уныние…» — поделился Трофимов.

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