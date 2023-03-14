В театре раскрыли творческие планы Боярского после слухов о его уходе из шоубизнеса

Ранее артист заявил о скором завершении карьеры — касается ли это театральных проектов?

Стали известны творческие планы народного артиста РФ Михаила Боярского на ближайшее время. Ранее знаменитость объявил о скором завершении карьеры из-за плохого самочувствия после перенесенного COVID-19. Поклонники актера и музыканта уже забили тревогу — а как же театр?

Однако в петербургском Театре имени Ленсовета, которому артист предан десятилетия, заверили, что график Боярского расписан на два месяца вперед.

«Ерунда. Два спектакля в репертуаре у нас с его участием, и он благополучно продолжает играть», — сообщил ТАСС представитель культурного учреждения.

Там также отметили, что не в курсе планов звезды «Трех мушкетеров» уйти из профессии раз и навсегда. Эти намерения не подтвердил и сам Боярский: 14 марта в интервью каналу «Звезда» он уточнил, что имел в виду отсутствие перспектив в части работ над новыми пьесами.

О том, что Михаил Боярский хочет завершить карьеру, он заявил во вторник, 13 мая, в эфире программы пятого канала «Светская хроника». Свое решение он мотивировал проблемами со здоровьем, которые его беспокоят после перенесенного коронавируса. Последствий недуга артисту не удалось избежать, несмотря на легкую форму заболевания и вакцинацию. С того момента прошло уже около двух лет, но музыкант чувствует слабость, проблемы с памятью и движениями. Все это мешает актеру в профессии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как врач оценила шансы на восстановление Боярского после COVID-19.