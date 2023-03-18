Для россиян упростили процедуру покупок в иностранных онлайн-магазинах

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 29

В РФ упростили покупки в иностранных онлайн-магазинах на сумму до 15 тысяч рублей

Для россиян упростили процедуру покупок в иностранных онлайн-магазинах

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Указ, согласно которому с 18 марта начинает действовать упрощенный режим оформления заказов, подписал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому процедура онлайн-покупок в иностранных магазинах для россиян будет значительно упрощена. В частности, речь идет об отмене обязательной регистрации личности при оформлении крупных заказов.

Согласно прежним нормам, если гражданин РФ что-то покупал онлайн у заграничных продавцов на большую сумму, необходимо было вводить личные данные. Теперь же, в этом нет нужды, если сумма в итоговом чеке не превышает 15 тысяч рублей или их эквивалента в иностранной валюте.

Правда, есть небольшие исключения. Идентификация может понадобиться, если речь может идти о возможном отмывании денег. Или же если платеж намерены перевести физическому лицу или некоммерческой организации. К таковым не относятся ТСЖ, ЖСК и другие им подобные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон об упрощенном выходе из гражданства Украины.

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