Президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном выходе из гражданства Украины — оно будет прекращено со дня подачи соответствующего заявления в МВД России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Граждане РФ, одновременно являющиеся гражданами Украины, <…> считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины», — говорится в законе.

Подавать соответствующие заявления от лица детей, младше 14 лет, может один из их родителей или усыновителей. Если ребенок остался без попечения родителей, заявление в праве подать опекун или представитель организации, в которой несовершеннолетний пребывает на постоянной основе.

В Совфеде ранее объясняли, что упрощенный выход из гражданства Украины поможет россиянам в ситуациях, когда подданство Незалежной оказывается ограничивающим фактором. Например, при трудоустройстве на госслужбу или поступлении в образовательные организации с допуском абитуриентов к гостайне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что упростить получение детьми российского гражданства предлагала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она внесла свой законопроект в Госдуму.