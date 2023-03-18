«Казьмина выйдет в свет»: таролог о том, куда делась бывшая жена Аршавина

Знаменитая журналистка так долго не выходит в свет, что поклонники опасаются самого страшного. Что же происходит с женщиной?

Таролог Марианна Абравитова эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала о том, куда делась экс-супруга футболиста Андрея Аршавина — Алиса Казьмина.

Журналистка и бывшая модель перестала общаться с поклонниками и выходить на связь в социальных сетях. Фанаты забили тревогу, недоумевая, что же случилось с болеющей Алисой Казьминой.

К слову, последний раз, когда видели Казьмину, у нее «провалился» нос. Бывшая модель объяснила, что всему виной сифилис. Однако она уточнила, что он не имеет отношения к половой жизни.

«Алиса Казьмина продолжает лечение, потому что у нее, конечно, проблема очень серьезная. И восстановление, и лечение займет огромное количество времени», — говорит таролог.

Абравитова отмечает, что эмоциональное и психологическое состояние журналистки после того, как она вышла из информационного поля, стало более-менее восстанавливаться. Поэтому она решила не светиться и не быть в состоянии «медийной дивы», когда на человека льется большое количество энергии от других людей: и хорошей, и плохой.

«В основном плохой, к сожалению, поэтому это абстрагирование верное и правильное. В такой тишине — ей вылечиться гораздо проще», — считает таролог.

Однако предсказательница считает, что это только пауза. Казьмина выйдет в свет, когда приведет себя в порядок. Более того, так как эта вся история ее пропиарила, на этой волне у нее получится еще больше проявить себя на площадке шоу-бизнеса или медийного поля.

«Возможно, она станет ведущей какой-то своей программы. Нет такого, что она вылечится и уйдет в тень, так как она человек амбициозный, привыкший к вниманию и яркой жизни», — предсказывает Абравитова.

Ранее 5-tv.ru писал, почему у экс-жены Аршавина нет шансов на выздоровление.

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