Мумифицированное тело бабушки пролежало в квартире Петербурга четыре года
Найти останки женщины оперативникам помогла внимательная соседка.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
В Приморском районе Санкт-Петербурга в одной из квартир обнаружили мумифицированный труп пожилой женщины. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Согласно информации, на улице Камышовой соседка обратилась в полицию с беспокойством о том, что не видела свою пожилую соседку уже с 2019 года. Полиция оперативно прибыла на место, вскрыла дверь и увидели мумифицированный труп женщины, пролежавший в квартире, скорее всего, несколько лет.
Правоохранительными органами были приняты меры.
До этого в Екатеринбурге соседи также обнаружили страшную находку: в одной из квартир несколько дней с мертвыми родителями жили трехмесячный ребенок и двухлетний мальчик. Соседи слышали крики детей и сами выломали дверь. Тогда они увидели ужасающую картину, а дети оказались сильно обезвожены. Сейчас они находятся под присмотров врачей.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Екатеринбурге двое детей жили в квартире с мертвыми родителями.
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