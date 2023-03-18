Мумифицированное тело бабушки пролежало в квартире Петербурга четыре года

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 59

Найти останки женщины оперативникам помогла внимательная соседка.

Мумифицированное тело бабушки пролежало в квартире Петербурга четыре года

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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В Приморском районе Санкт-Петербурга в одной из квартир обнаружили мумифицированный труп пожилой женщины. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно информации, на улице Камышовой соседка обратилась в полицию с беспокойством о том, что не видела свою пожилую соседку уже с 2019 года. Полиция оперативно прибыла на место, вскрыла дверь и увидели мумифицированный труп женщины, пролежавший в квартире, скорее всего, несколько лет.

Правоохранительными органами были приняты меры.

До этого в Екатеринбурге соседи также обнаружили страшную находку: в одной из квартир несколько дней с мертвыми родителями жили трехмесячный ребенок и двухлетний мальчик. Соседи слышали крики детей и сами выломали дверь. Тогда они увидели ужасающую картину, а дети оказались сильно обезвожены. Сейчас они находятся под присмотров врачей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Екатеринбурге двое детей жили в квартире с мертвыми родителями.

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