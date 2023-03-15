В Екатеринбурге двое детей жили в квартире с мертвыми родителями

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 143

Об этой семье никто ничего не знал. Что случилось за стенами этой квартиры — остается загадкой.

В Екатеринбурге двое детей жили в квартире с мертвыми родителями

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

В Екатеринбурге соседи обнаружили страшную находку: несколько дней в квартире с мертвыми родителями находились дети. Об этом сообщает E1.RU.

На Таганской улице в одной из квартир были обнаружены тела мужчины и женщины. Рядом с ними плакали двухлетний мальчик и трехмесячная девочка.

По последним данным, соседи несколько раз звонили в полицию, однако они не спешили приезжать. На протяжении нескольких дней соседи общались с детьми через дверь. В итоге они не выдержали и сами взломали дверь. Там они и обнаружили ужасающую картину.

Детей сразу же передали в руки медикам, у них было сильнейшее обезвоживание.

Также известно, что погибшие мужчина и женщина квартиру снимали, а владелец находится в Петербурге. Сейчас на место приехали его родственники из Первоуральска.

Что именно случилось с родителями — покажет вскрытие. Из соседей никто о жильцах ничего не знал, они заехали в квартиру только в январе. На вид им было около 30 лет, сказали местные жители.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Москве нашли мумифицированные тела двух женщин, они год лежали в заваренной квартире.

+7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
75.75
0.56 80.88
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на 15 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:22
Кто мог устроить масштабную диверсию на «Северных потоках»
23:10
Инцидент с беспилотником США может отразиться на помощи Украине
23:10
В МО РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу и Остина
22:58
Нашествие бомбил: таксисты-нелегалы оккупировали спальные районы Петербурга
22:45
Карл III присвоил титул рыцаря гитаристу группы Queen Брайану Мэю
22:34
В Екатеринбурге двое детей жили в квартире с мертвыми родителями

Сейчас читают

Открыл глаза, улыбнулся и умер: детали таинственной смерти 22-летнего актера Князева
Соседов ответил на слухи о романе с молодой коллегой: «Я могу всегда! В разных позах и с улыбкой!»
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео