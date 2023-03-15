В Екатеринбурге двое детей жили в квартире с мертвыми родителями

В Екатеринбурге соседи обнаружили страшную находку: несколько дней в квартире с мертвыми родителями находились дети. Об этом сообщает E1.RU.

На Таганской улице в одной из квартир были обнаружены тела мужчины и женщины. Рядом с ними плакали двухлетний мальчик и трехмесячная девочка.

По последним данным, соседи несколько раз звонили в полицию, однако они не спешили приезжать. На протяжении нескольких дней соседи общались с детьми через дверь. В итоге они не выдержали и сами взломали дверь. Там они и обнаружили ужасающую картину.

Детей сразу же передали в руки медикам, у них было сильнейшее обезвоживание.

Также известно, что погибшие мужчина и женщина квартиру снимали, а владелец находится в Петербурге. Сейчас на место приехали его родственники из Первоуральска.

Что именно случилось с родителями — покажет вскрытие. Из соседей никто о жильцах ничего не знал, они заехали в квартиру только в январе. На вид им было около 30 лет, сказали местные жители.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Москве нашли мумифицированные тела двух женщин, они год лежали в заваренной квартире.