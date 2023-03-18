Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки: главное

Переговоры по этому вопросу шли между Турцией, Россией, Украиной и ООН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки. Он объяснил, что в результате переговоров как с Россией, так и с Украиной был продлен срок действия соглашения. Известно, что Турция выступила за продление сделки на 120 дней. Его выступление в городе Чанаккале на западе страны транслировал в прямом эфире телеканала ТRТ.

«В результате наших переговоров с обеими сторонами мы продлили срок действия соглашения, который истекает 19 марта», — сказал президент Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул в заявлении, что Анкара будет предпринимать действия и усилия по продлению «зерновой сделки». Об этом он сказал во время своего визита в Египет. Чавушоглу подчеркнул, что Турция взаимодействует с ООН по этой теме.

Прежде постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица говорил о том, что украинская сторона уверена, что действие зерновой сделки надо направить на порты Николаевской области. Выступая на заседании Совета Безопасности международной организации, он также говорил о продлении соглашения на бессрочный период.

Недавно российский постпред Василий Небензя напомнил, что Кремль считает целесообразным продлить зерновую сделку на 60 дней вместо 120. Дипломат уточнил, что Западу следует выполнить свои обязательства и вывести из-под санкций все цепочки экспорта сельхозпродукции России.

«Россия уведомила всех участников, что сделка продлена на 60 дней», — прокомментировала, в свою очередь, в интервью РБК представитель МИДа Мария Захарова.

Замглавы МИДа РФ Сергей Вершинин 14 марта сообщил о том, что Россия решила продлить сделку только на два месяца из-за отсутствия прогресса в ведении переговоров о поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали документ о содействии сельской продукции и продовольственных удобрений на мировые рынки. Единовременно власти Украины подписали соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Ранее 5-tv.ru писал, что постпред России в ООН жестко ответил США, Британии и ЕС.