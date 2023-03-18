Оксана Самойлова впервые прокомментировала слухи о разрыве с Джиганом: «Не живем вместе»

Блогер намекнула, что все подробности неприятной истории скоро станут известны.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, наконец, прервала молчание и раскрыла всю тайну об их браке с супругом. Оказалось, что они уже давно не живут вместе. Об этом она сообщила в своем личном блоге.

По ее словам, хоть они и не живут вместе с мужем, он продолжает видится с детьми, так как находится в Москве.

«Я не могу рассказывать, что случилось, потому что это не только моя история», — написала знаменитость.

Также она добавила, что хотят они сами этого, или нет, все в скором времени все равно вылезет наружу.

Недавно фанаты звезды уже отмечали, что ее нервная система находится на критическом уровне: малейшие проблемы доводят Самойлову до слез.

Сам Джиган пока никак не реагирует на вопросы поклонников о вероятном разрыве с супругой и продолжает выкладывать совместные фото с любимой и упоминать о ней. Поклонники уже давно предполагают, что муж чем-то провинился перед Оксаной и таким образом хочет вывести ее на диалог, попросить прощения за ошибки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жена Джигана со слезами пожаловалась на проблемы.