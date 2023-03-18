Водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Башкирии

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Полина Долгова
Полина Долгова 32

Несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение.

Водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Башкирии

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Автомобилист сбил двоих маленьких детей, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу в Нефтекамске в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada сбил несовершеннолетних около 17:00 на пешеходном переходе.

«По предварительным данным, сегодня в пятом часу дня на проспекте Юбилейный Нефтекамска водитель автомобиля Lada совершил наезд на четырехлетнюю девочку и семилетнего мальчика, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — подчеркивали представители власти.

Отмечалось, что в результате ДТП детей госпитализировали в медицинское учреждение из-за травм. Сотрудники регионального ГИБДД ведут проверку по факту происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал, что микроавтобус на полной скорости въехал в остановку с людьми в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе трое детей и беременная женщина. У нее закрытый перелом двух ребер, перелом позвоночника и черепно-мозговая травма.

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