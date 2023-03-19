Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина выписалась из роддома

Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина вернулась домой из роддома, она впервые стала мамой несколько дней назад. Счастливый супруг актрисы Алексей Шаров уже публикует в соцсетях фотографии с прогулки с коляской. Молодая пара поженилась осенью прошлого года, 12 марта у них родилась дочь.

Стоит отметить, известие о беременности Ильюхиной застала врасплох ее поклонников. Артистка не спешила сообщать публике о своем положении и только после свадьбы опубликовала первое фото с уже большим животом. Позже в личном блоге звезда «Ворониных» активно делилась подробностями подготовки к родам, в том числе сообщила, что супруг непременно будет рядом с ней в этот момент.

Пышное торжество, вероятно, по причине беременности невесты, пара не устраивала. Актриса рассказала, что возлюбленный подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом во время романтического вечера в ресторане, но праздник они решили отложить. Ильюхина отметила, что свадьба обязательно состоится, так как имеет большое значение для ее семьи. Возможно, это произойдет в 2023 году.

Мария Ильюхина начала актерскую карьеру в 2008 году, сыграв роль Фроси в сериале «Девичник». Через год она получила место в команде «Ворониных», девушку утвердили на роль дочери Кости и Веры Ворониных. Молодая мама не только актриса, но и спортсменка, в ее копилке наград призы всероссийских и международных соревнований по гимнастике и звание кандидата в мастера спорта.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ильюхиной пришлось защищаться от хейтеров, осудивших ее за решение стать мамой в 19 лет. Звезда в обиду себя не дала. Более того, в ближайшее время она обещала опубликовать видео из роддома и показать, как появилась на свет ее дочь.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.