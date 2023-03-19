Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина выписалась из роддома

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 136

Актрисе и ее супругу по 19 лет. Пара наслаждается первыми днями родительства, счастливый папа уже гуляет с коляской.

Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина выписалась из роддома

Фото: Instagram* / maria_iliukhina

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Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина вернулась домой из роддома, она впервые стала мамой несколько дней назад. Счастливый супруг актрисы Алексей Шаров уже публикует в соцсетях фотографии с прогулки с коляской. Молодая пара поженилась осенью прошлого года, 12 марта у них родилась дочь.

Стоит отметить, известие о беременности Ильюхиной застала врасплох ее поклонников. Артистка не спешила сообщать публике о своем положении и только после свадьбы опубликовала первое фото с уже большим животом. Позже в личном блоге звезда «Ворониных» активно делилась подробностями подготовки к родам, в том числе сообщила, что супруг непременно будет рядом с ней в этот момент.

Пышное торжество, вероятно, по причине беременности невесты, пара не устраивала. Актриса рассказала, что возлюбленный подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом во время романтического вечера в ресторане, но праздник они решили отложить. Ильюхина отметила, что свадьба обязательно состоится, так как имеет большое значение для ее семьи. Возможно, это произойдет в 2023 году.

Мария Ильюхина начала актерскую карьеру в 2008 году, сыграв роль Фроси в сериале «Девичник». Через год она получила место в команде «Ворониных», девушку утвердили на роль дочери Кости и Веры Ворониных. Молодая мама не только актриса, но и спортсменка, в ее копилке наград призы всероссийских и международных соревнований по гимнастике и звание кандидата в мастера спорта.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ильюхиной пришлось защищаться от хейтеров, осудивших ее за решение стать мамой в 19 лет. Звезда в обиду себя не дала. Более того, в ближайшее время она обещала опубликовать видео из роддома и показать, как появилась на свет ее дочь.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина выписалась из роддома

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