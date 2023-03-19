Путину доложили о ходе благоустройства в Мариуполе: главное

Город является частью Донецкой народной республики, которая присоединилась к России осенью 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь и осмотрел строительство инфраструктурных объектов в городе. Российского лидера сопровождал вице-премьер страны Марат Хуснуллин, который доложил президенту о ходе работ в Мариуполе.

Ближе к лету в городе запустят первую трамвайную линию, а уже сейчас работает общественный транспорт — 110 автобусов.

За три месяца активных восстановительных работ удалось реконструировать здание филармонии, а при восстановлении центра Мариуполя принято решение сохранить его облик и оставить все памятники.

Кроме того, Путин пообщался с местными жителями, которые начали возвращаться после того, как город начали благоустраивать. По словам Хуснуллина, рост населения наблюдается активный.

В микрорайоне Невский одна из семей пригласила президента зайти к ним домой. Также Путин осмотрел береговую линию Мариуполя, недалеко от яхт-клуба, театр и памятные места.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону.