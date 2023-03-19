Путину доложили о ходе благоустройства в Мариуполе: главное

|
Рита Миронова
Рита Миронова 69

Путин проверил ход восстановительных и строительных работ в Мариуполе

Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Город является частью Донецкой народной республики, которая присоединилась к России осенью 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь и осмотрел строительство инфраструктурных объектов в городе. Российского лидера сопровождал вице-премьер страны Марат Хуснуллин, который доложил президенту о ходе работ в Мариуполе.

Ближе к лету в городе запустят первую трамвайную линию, а уже сейчас работает общественный транспорт — 110 автобусов.

За три месяца активных восстановительных работ удалось реконструировать здание филармонии, а при восстановлении центра Мариуполя принято решение сохранить его облик и оставить все памятники.

Кроме того, Путин пообщался с местными жителями, которые начали возвращаться после того, как город начали благоустраивать. По словам Хуснуллина, рост населения наблюдается активный.

В микрорайоне Невский одна из семей пригласила президента зайти к ним домой. Также Путин осмотрел береговую линию Мариуполя, недалеко от яхт-клуба, театр и памятные места.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону.

-5° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

11:27
Скончался Народный артист России Михаил Елбонов
11:15
Путин о минировавших больницы Мариуполя боевиках ВСУ: «Нормальные люди так не делали бы»
11:03
Никаких огурчиков: чем лучше закусывать алкоголь
10:50
Путин за рулем автомобиля осмотрел несколько районов в Мариуполе
10:28
«Продают воздух»: Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Валерии Чекалиной
10:15
Путину доложили о ходе благоустройства в Мариуполе: главное

Сейчас читают

«Гитлер делал так же»: пользователей YouTubе возмутило уничтожение русской литературы на Украине
Почему некоторые мужчины всячески пытаются унизить женщин? Ответ психолога
Захарова указала на отсутствие жалости у США к украинцам и русским
Какими бывают повестки и как определить их подлинность

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео