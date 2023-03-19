Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе совещания президент заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерия Герасимова и еще ряда военачальников.

Ранее стало известно, что глава государства совершил рабочую поездку в Мариуполь. В город он прибыл на вертолете. Президент осмотрел несколько объектов города и пообщался с местными жителями. Это стало его первой поездкой в Донбасс.