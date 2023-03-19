Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе совещания президент заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерия Герасимова и еще ряда военачальников.
Ранее стало известно, что глава государства совершил рабочую поездку в Мариуполь. В город он прибыл на вертолете. Президент осмотрел несколько объектов города и пообщался с местными жителями. Это стало его первой поездкой в Донбасс.
- 19 мар
- Глава Снигиревки рассказал о концлагере под Одессой для отказавшихся воевать против РФ
- 19 мар
- Против нацистов: президент Сирии поддержал спецоперацию РФ по защите Донбасса
- 19 мар
- Появились кадры последствий обстрела Донецка из РСЗО со стороны ВСУ
- 19 мар
- ВСУ за 20 минут выпустили 25 ракет из РСЗО по Донецку
- 19 мар
- Зеленский заявил, что страны НАТО предоставят Украине новые пакеты военной помощи
- 18 мар
- Захарова указала на отсутствие жалости у США к украинцам и русским
- 18 мар
- Российская ПВО сбила 15 снарядов HIMARS, «Смерч» и «Ураган» в небе над Донбассом
- 18 мар
- Российские военные уничтожили РСЗО БМ-21 ВСУ и трех боевиков под Херсоном
- 18 мар
- Кинжал в сердце: почему идея Украины производить снаряды под землей обречена на провал
- 18 мар
- Боевики ВСУ за ночь выпустили 44 снаряда по селам левобережья Херсонской области
Читайте также
63%
0.19 81.46
0.32
Нашли ошибку?