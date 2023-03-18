«Знаю, в чем буду и с кем»: Буланова раскрыла подробности подготовки к свадьбе

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 71

Татьяна Буланова собирается замуж, но не готовится к свадьбе

«Знаю, в чем буду и с кем»: Буланова раскрыла подробности подготовки к свадьбе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Предположительно, летом 54-летняя знаменитость выйдет замуж за молодого бизнесмена Валерия Руднева.

Российская певица Татьяна Буланова призналась, что не готовится к предстоящей свадьбе с бизнесменом Валерием Рудневым. Праздничное событие в жизни пары должно состояться в ближайшее время, летом, спустя три года отношений.

«Честно говоря, к свадьбе пока особо не готовимся. Знаю, в чем я буду и где пройдет торжество. И знаю, кто жених. А все остальное — посмотрим по мере поступления, что называется», — отметила певица в интервью изданию StarHit.ru.

Она также рассказала, что мечтает о традиционной свадьбе. Себя 54-летняя артистка видит в белом классическом наряде невесты, а будущего супруга — в темном костюме. Гости, конечно, тоже должны быть при параде, остальные детали для Татьяны не имеют значения.

К слову, Татьяна Буланова была уже дважды замужем. Первый раз под венец она пошла в 1992-ом за продюсера группы «Летний сад» Николая Тагрина, их брак продержался 13 лет. От этих отношений родился старший сын певицы Александр. Вторым мужем певицы стал футболист Владислав Радимов, с ним в браке она прожила 11 лет, с 2005 по 2016 год, и родила второго сына — Никиту. Третье замужество артистки должно состояться летом этого года, будущий супруг знаменитости Валерий Руднев младше ее на целых 19 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Буланова допустила возможность третьего материнства.

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