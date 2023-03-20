Запад и КНДР зашли в ядерный тупик: детальный разбор причин скандала и его развития

Почему страны G7 отказались предоставить Северной Корее статус ядерной державы и чего хочет сам Пхеньян, 5-tv.ru подробно рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Страны «Большой семерки» (G7) заявили, что Северная Корея никогда не получит статус ядерной державы, чтобы завести ситуацию с переговорами в тупик. В него, кажется, стремилась и сама КНДР. Специально для 5-tv.ru эту ситуацию подробно прокомментировал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Что случилось

Министры иностранных дел стран G7 выпустили совместное заявление, в котором говорится, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Они призвали руководство республики начать переговоры о денуклеаризации с Японией, США и Южной Кореей. А еще выразили сожаление, что «ряд членов» Совета безопасности ООН препятствуют давлению на Пхеньян из-за испытаний ракет.

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Чего хочет Запад

Алексей Маслов пояснил, что этим заявлением западные страны пытаются либо принудить Северную Корею к диалогу на своих условиях, либо прекратить все разговоры о фактическом признании ядерного статуса страны. При этом нелепо, что данный вопрос решается без участия Китая и России, которые входят в ядерный клуб.

«Очевидно, что в этой ситуации — когда участвуют только страны западной коалиции — Северная Корея не пойдет на подписание никаких документов или уступки. По сути, такой подход является возможностью просто завести дело в тупик, а потом обвинить КНДР в том, что она недоговороспособна», — объяснил политолог.

Чего хочет Северная Корея

Руководство КНДР заинтересовано в том, чтобы ядерный статус страны был признан официально — это выгодно с имиджевой точки зрения. Однако Пхеньян не хочет брать на себя обязательства, которые этот статус предполагает. В частности, о нераспространении ядерного оружия, отказе от его применения в подавляющем большинстве случаев и так далее. Потому что тогда республика больше не сможет пользоваться ядерным оружием как рычагом для получения гуманитарной помощи или уступок от других стран.

«Грубо говоря из-за „торговли“, Северная Корея не хочет это делать сейчас и пытается сделать так, чтобы вокруг ее статуса велся полноценный диалог. Вообще, это тактика Северной Кореи — повысить ставки перед переговорным процессом, запустить ракеты, начать новую серию испытаний. А в тот момент, когда все начнут обсуждать степень благонадежности Северной Кореи, приступить к переговорам», — отметил Алексей Маслов.

Чего хотят Россия и Китай и что будет дальше

Россия и Китай крайне заинтересованы в нормализации ситуации с Северной Корей, подчеркнул собеседник 5-tv.ru. В первую очередь из-за близости границ всех трех стран, а также для уменьшения риска ядерного конфликта и снижения уровня международной напряженности. Однако здесь многое зависит от решений Пхеньяна.

«Я думаю, что теперь все будет заключаться в том, насколько Северная Корея готова брать на себя целый ряд обязательств. Уже после этого с ней и будут вестись переговоры. В любом случае это вопрос не одного дня», — подытожил директор Института стран Азии и Африки МГУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Ким Чен Ына пригрозила активизировать пуски баллистических ракет из-за США. Слово сдержала: за этим последовали по меньшей мере три сообщения о запуске ракет КНДР.