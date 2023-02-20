Сестра Ким Чен Ына пригрозила активизировать пуски баллистических ракет из-за США

Эфирная новость 31

В ночь на 20 февраля стало известно, что КНДР запустила две баллистических ракеты. Обе упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chao Zhongshe; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Северная Корея произвела запуски баллистических ракет. По данным агентств — одна из них пролетела 400 километров на максимальной высоте в 100 километров. У второй результаты чуть хуже — 350 и 50 километров соответственно.

Обе упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. После этого правительство Страны восходящего солнца подало протест КНДР в связи с запусками. А Южная Корея объявила о намерении вести санкции против четырех физических лиц и пяти организаций, которые могут иметь отношение к ракетной программе КНДР.

В свою очередь сестра Ким Чен Ына пригрозила активизировать пуски в Тихий океан в ответ на шаги США, поскольку в районе активизируется движение стратегических ударных средств американских войск. Только в 2023-м у стран запланировано порядка 20 маневров.

-7° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.76
0.55 79.61
-0.37
Без лишней спешки и суеты: китайский совет дня на понедельник, 20 февраля

Последние новости

7:55
«Не хватало похвалы» — дочь Глаголевой рассказала об отношениях с матерью
7:44
Всего минута — и смерть: десять человек чудом остались в живых при обстреле Донецка
7:33
«Как Джиган и Самойлова» — Погребняк и Боня высмеяли признание Нюши об измене
7:22
Более 30 человек погибли от последствий проливных ливней в Бразилии
7:11
Депутаты Госдумы хотят штрафовать россиян за отказ впустить газовщиков
7:00
Буланову насмешило, что Киркоров стал похож на нее после пластики: «Похорошел!»

Сейчас читают

Льва Лещенко будоражат выступления с молодыми артистами: «С удовольствием впрягаюсь»
Два месяца сидел в темноте: журналисты узнали, как Зеленский прятался в бункере
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве
Женщина-вулкан: какие черты лица обрекли Рианну на неудачи в любви и позднее замужество

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023