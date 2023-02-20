Сестра Ким Чен Ына пригрозила активизировать пуски баллистических ракет из-за США

Северная Корея произвела запуски баллистических ракет. По данным агентств — одна из них пролетела 400 километров на максимальной высоте в 100 километров. У второй результаты чуть хуже — 350 и 50 километров соответственно.

Обе упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. После этого правительство Страны восходящего солнца подало протест КНДР в связи с запусками. А Южная Корея объявила о намерении вести санкции против четырех физических лиц и пяти организаций, которые могут иметь отношение к ракетной программе КНДР.

В свою очередь сестра Ким Чен Ына пригрозила активизировать пуски в Тихий океан в ответ на шаги США, поскольку в районе активизируется движение стратегических ударных средств американских войск. Только в 2023-м у стран запланировано порядка 20 маневров.