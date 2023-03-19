Что говорят в мире об инциденте с упавшим в Черное море американским беспилотником

Российских летчиков, которые остановили американский беспилотник на пути к Крыму представили к госнаградам. Встреча пары Су-27 и БПЛА MQ-9 над Черным морем — главное событие недели. Ведь после этого рандеву американцы затопили свой аппарат. В западных СМИ публикуют спутниковые снимки предположительного места падения дрона — вокруг, как утверждается, российские корабли. В Москве и не скрывают, что хотели бы изучить содержимое аппарата, прежде всего, чтобы понять с какой миссией он к нам прилетел. Беспилотники типа Reaper, то есть «жнец», уже сбивали системы ПВО и в Африке и на Ближнем Востоке. Но этот затонул неповрежденным, а значит его можно поднять, изучить и в конце концов вернуть. Был бы красивый жест.

По сути произошло первое с начала спецоперации столкновение кадровых военных России и США, пусть американский оператор БПЛА и сидел при этом в сотнях километров от места действия. Из-за океана раздалось много громких возмущенных выкриков, действия наших летчиков назвали «непрофессиональными» и даже «не экологичными».

И уже на следующий день направили новый дрон-разведчик в Черное море, но другого типа. И держался он подальше от Крыма, поближе к турецкому берегу. И правильно. Конечно, это была пощечина для американцев, но, несмотря на громкие слова, реакция Штатов была в целом сдержанной. Есть ощущение, что они понимают, что нарушили правила игры и залезли туда, куда не следует.

Что делал беспилотник у берегов Крыма и за что пилотов представили к госнаграде — разбирался корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Это последнее, что увидел оператор американского беспилотника — аппарат над Черным морем. Российская территория совсем рядом. Шпиона молнией настигает русский фланкер, так в НАТО называют наш Су-27. Одно из значений этого слова, собственно, удар во фланг.

Наши летчики устроили отрезвляющий душ залетному Reaper, он какое-то время еще держится в воздухе, но следом второй заход, такой же молниеносный маневр и оператор БПЛА теряет картинку. Аппарат закономерно рухнул в Черное море. Далее последовали объяснения Пентагона.

«Несколько раз еще до столкновения Су-27 разливал топливо на беспилотник и пролетал на его пути, что является безумным и непрофессиональным маневром», — заявлял пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Но похоже, таким филигранным русский маневр считают только в Пентагоне. Американская общественность и журналисты подобрали другие определения. А как поступить иначе, когда в сторону твоих границ движется объект потенциального противника, который к тому же никак не назвать безобидным наблюдателем.

«Это многоцелевой, ударный беспилотник который может нести 1700 килограммов взрывчатки. Скажите, как будет реагировать министерство обороны любой страны, когда вблизи их границ появится такая опасность? Вы можете себе представить, что такой самолет или беспилотник появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско?» — отметил чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов.

«На самом деле, смоделированная ситуация о том, что российский беспилотник может оказаться в мексиканских водах интересна. Просто Россия всегда относится с понимаем ко всем, выстраивая нейтралитет. Американцы же ведут себя не рационально», — указывал офицер военной разведки США в отставке, политолог Скотт Беннет.

Дрон, очевидно, нарушил воздушное пространство нашей страны. Как минимум те зоны, которые российское Минобороны объявило опасными для незваных гостей. Но США в лучших традициях казуистики оправдываются тем, что Крым в их представлении по-прежнему украинский, а в их небе они могут летать как им угодно.

«Действия наших пилотов были абсолютно оправданны, поскольку были введены временно правила действий вблизи как раз российских границ в этой зоне в связи со специальной военной операцией, то, соответственно, все были предупреждены», — сказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов.

«Та самая модель Су-27. Истребитель с целым арсеналом оружия на борту. Это 30-миллиметровая пушка, шесть управляемых ракет „воздух-воздух“ средней дальности, плюс четыре ракеты малой дальности с тепловой головкой самонаведения. А еще ФАБ и возможность стрелять неуправляемыми ракетами. Все это остановит любую цель и в воздухе, и на земле. Но вооружение не пригодилось, хватило лишь мастерства пилота», — сказал журналист Сергей Хайдаров.

Может, это так и взбесило американцев? Сенатор Том Коттон уже призывает к радикальному ответу.

«Я считаю необходимым отправить еще один беспилотник в ту зону. А если они и его собьют, отправить туда военный корабль ВМФ США. Просто так, для баланса сил. Потому что мы имеем право и должны иметь возможность присутствовать в международных водах», — сказал Том Коттон.

Но ведь по факту то и не сбили — беспилотник сам упал. На американском же видео все видно, как Су-27 ювелирно уходит ввысь за несколько метров до возможного контакта.

«Он близко к нему не подходил, я предполагаю, что операторы, которые управляли этим беспилотником с авиабазы Ramstein, ну, наверное, там кнюпель у него дрогнул, значит, и завалил его в плоский штопор, из которого они не в состоянии были вывести его», — сказал военный эксперт, генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев.

На кадрах можно разглядеть и погнутый винт. Это, дескать, свидетельство безрассудного тарана, продолжает гнуть свою линию Пентагон. Но и это доказательство разбивается в клочья обычными законами физики школьного курса.

«На самом деле я думаю, что если бы российский самолет физически сбил беспилотник, у дрона не было бы того периода стабильного полета, которым он еще какое-то время наслаждался впоследствии. Я думаю, что, вероятно, это был весомый импульс топлива, сбрасываемого при ударе о гребной винт», — заметил американский политолог Скотт Риттер.

Есть еще версия, что Reaper сознательно приземлили на дно Черного моря, потому что потеряли управление и не хотели чтобы он долетел туда, где его проще было перехватить.

«Это тот беспилотник, кстати, который настойчиво просит передать им Украина. Он стоит больше 30 миллионов долларов. Американцы на это не идут, опасаясь, того что он попадет в ненужные руки. Они и сейчас опасаются. Посмотрим», — сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Сейчас в Черном море идет поисковая операция. Турки, пока, США в акваторию не пускают. А наши моряки уже поднимают со дна детали Reaper.

«Любая бы страна, значит, ну за подарок бы посчитала возможность такую достать обломки», — отметил Айтеч Бижев.

Это позволит еще быстрее обнаруживать американских «засланцев». Что именно они высматривают, красноречиво говорят последние кадры Reaper. Приближаем картинку и уже можно разглядеть стратегическое русское побережье.

«Цель этой провокации, а я убежден, что это была провокация, заключалась в том, чтобы добиться того, чтобы мы включили все системы ПВО. Это локационные станции, Зенитно-ракетные комплексы, станции радиоэлектронной борьбы. В результате другие самолеты и спутники фиксировали бы радиочастоты. Откуда бы пеленговали места дислокации… Была бы составлена карта и тут же передана киевскому режиму», — сказал военный историк, директор музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Но получили только лишь мемы про мастерство русских летчиков. Вот и Байден летит вниз после встречи с Су-27. А в комментариях под ставшим вирусным видео — нашими летчикам восхищаются люди со всего мира. В России их действия тоже оценили по достоинству. Их уже представили к госнаградам.

Что осталось за кадром в этой истории? Во-первых, до конца непонятно, был ли дрон вооружен? Мы увидели часть крыла, но на Reaper есть много креплений и подвесов для бомб и ракет. Нам трудно соотнести истинные габариты истребителя и беспилотника. Если мы посмотрим их технические характеристики, то выясним, что дрон не муха! Размах крыльев у Reaper даже больше, чем у истребителя. На шесть метров, то есть по сути — это вполне себе самолет.

Ну и главный вопрос, а где все это произошло? В западных СМИ фигурирует цифра — 75 миль, то есть 120 километров к юго-западу от побережья Крыма. И это действительно — в стороне от наших морских и воздушных границ. Но! Есть такое понятие как «районы полетной информации». Это скажем так зоны контроля диспетчерских вышек. Львов, Киев, Симферополь, Ростов-на-Дону — их охваты шире госграниц. Так вот еще 24 февраля на время спецоперации были введены дополнительные ограничения, подтвержденные и европейским и американским агентствами авиационной безопасности.

Гражданские суда запрету подчиняются — вот так выглядит воздушный трафик в районе Черного моря, все облетают. Был бы и в этом случае нарушителем не дрон, а обычный американский самолет, пусть и военный. Возможно проблем было бы меньше — ему бы покачали крыльями и он улетел. Такое уже бывало.

Нет сомнений, что работал американский дрон-разведчик в пользу киевского режима. Вопрос только — в рамках какой операции?