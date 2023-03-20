«Придерживаемся концепции вечной дружбы»: Си Цзиньпин об отношениях Китая и РФ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 1 298

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о целях своего визита в Россию

«Придерживаемся концепции вечной дружбы»: Си Цзиньпин об отношениях Китая и РФ

Фото: Смитюк Юрий / ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Председатель КНР указал, что его предстоящий визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира.

Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Об этом написал председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин в своей статье для российских СМИ. Полный материал опубликован в «Российской газете».

Си Цзиньпин указал, что его предстоящий визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира.

«Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — отметил он.

Председатель КНР добавил, что отношения Москвы и Пекина служат эталоном межгосударственных отношений, характеризующимся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством.

Си Цзиньпин подчеркнул, что за 70 с лишним лет китайско-российские отношения прошли непростой путь, но отношения двух стран выдержали все испытания на прочность. В том числе пандемия COVID-19 показала, что «друзья познаются в беде».

Председатель КНР также рассказал, что в преддверии 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией было принято решение продлить и наполнить договор новым содержанием с учетом новых реалий времени.

Ранее президент РФ Владимир Путин опубликовал статью для газеты «Жэньминь Жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее». Глава государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерских отношений с Пекином. 

Встреча лидеров двух государств состоится 20 марта. Американские эксперты уже назвали это событие вызовом для США и их союзников.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем будут говорить Путин и Си Цзиньпин в Москве.

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