В Казахстане подводят итоги внеочередных выборов в парламент республики

Итоги внеочередных выборов в парламент подводят в Казахстане. Впервые после крупной реформы президента страны Токаева выбирают 98 депутатов мажилиса (нижняя палата парламента республики).

Проходной барьер был снижен с семи до пяти процентов. Наблюдатели стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда входит и Россия, отметили, что голосование проходит на высоком уровне. Они не получали жалоб и не выявили нарушений. При этом явка превысила 50%.

Одними из первых на избирательные участки пришли действующий президент Токаев и бывший руководитель страны Нурсултан Назарбаев, для которого это стало первым с начала года появлением на публике.