В Казахстане подводят итоги внеочередных выборов в парламент республики
Известно, что явка уже превысила 50%.
Фото, видео: © РИА Новости / Абзал Калиев; 5-tv.ru
Итоги внеочередных выборов в парламент подводят в Казахстане. Впервые после крупной реформы президента страны Токаева выбирают 98 депутатов мажилиса (нижняя палата парламента республики).
Проходной барьер был снижен с семи до пяти процентов. Наблюдатели стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда входит и Россия, отметили, что голосование проходит на высоком уровне. Они не получали жалоб и не выявили нарушений. При этом явка превысила 50%.
Одними из первых на избирательные участки пришли действующий президент Токаев и бывший руководитель страны Нурсултан Назарбаев, для которого это стало первым с начала года появлением на публике.
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