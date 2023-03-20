Известный органист Жан-Пьер Стайверс признался в желании переехать в Москву

Всемирно известный голландский органист Жан-Пьер Стайверс признался в желании переехать в Россию вместе с семьей и жить в Москве. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«Надеюсь, что в будущем нам всем удастся жить вместе в Москве или каком-то другом городе, который мы выберем. <…> Россия для меня — вторая родина, и я готов жить здесь», — подчеркнул музыкант.

Маэстро впервые приехал в Россию в 1999 году, участвовал в Международном конкурсе органистов имени Микаэла Таривердиева. В конце февраля 2023 год он выступал в Сочи на Зимнем фестивале искусств Юрия Башмета, а совсем недавно — в Казани с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан на закрытии IV Международного органного фестиваля.

«Естественно, за свою жизнь мне приходилось выступать с различными коллективами, но российский оркестр приятно удивил своим профессионализмом. Мне очень нравится его звучание! <…> Я горд и счастлив, что у меня по-прежнему есть возможность приезжать в Россию. Музыка — наша работа. Музыка соединяет людей вне зависимости от того, что происходит в политике», — отметил Жан-Пьер Стайверс.

В России органист познакомился со своей женой — японкой Хироко Иноуэ. Она сейчас живет и выступает в Калининграде, хорошо владеет русским языком. Выучить его планирует и Жан-Пьер.

«Мне очень неловко, но признаюсь, что, несмотря на свои частые поездки в Россию, я пока так и не заговорил по-русски. Мешают лень и технологии <…>. Зато моя супруга очень хорошо говорит на русском, и если мы решим с ней жить в России, то и я обязательно выучу его. Хироко говорит, что русский язык сложный, но голландский еще сложнее», — признался музыкант.

Он добавил, что часто слышит критику в адрес России, когда оказывается в Голландии. На это маэстро всегда отвечает, что нельзя судить о стране, пока не увидишь все своими глазами.

Жан-Пьер Стайверс — главный органист Лимбургского симфонического оркестра, титулярный органист Кафедрального собора Св. Христофора и капеллы Carolus в Рурмонде, победитель множества конкурсов. Одним из своих любимых композиторов называет Сергея Рахманинова.

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