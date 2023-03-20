Новый парень подарил Аврил Лавин дорогостоящую цепочку с бриллиантами

Украшение делали на заказ для знаменитой вокалистки.

Певица Аврил Лавин шокировала поклонников своим роскошным подарком. Ее новый бойфренд рэпер Tyga вручил знаменитости именную цепочку с драгоценными камнями, стоимость которой составляет 80 тысяч долларов. Об этом сообщило издание Page Six.

Еще несколько дней назад певицу заметили вместе с рэп-исполнителем. Обе звезды держались за руки и выглядели как влюбленная пара. Уже тогда на вокалистке красовалась подаренная цепь. Известно, что в украшении присутствуют белые и черные бриллианты, а также розовые сапфиры общим весом 50 карат. При этом колье было сделано на заказ.

Ранее Tyga встречался с моделью Кайли Дженнер, а Аврил Лавин была помолвлена с коллегой по цеху Mod Sun. Певица рассталась с ним совсем недавно, спустя десять месяцев после помолвки.

Недавно 5-tv.ru сообщал, что певец Mod Sun заявил о разбитом сердце после сорвавшейся свадьбы с Аврил Лавин.