Новый парень подарил Аврил Лавин дорогостоящую цепочку с бриллиантами

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 101

Tyga подарил Аврил Лавин цепочку с бриллиантами стоимостью 80 тысяч долларов

Новый парень подарил Аврил Лавин дорогостоящую цепочку с бриллиантами

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Читайте нас в: Дзен Новости

Украшение делали на заказ для знаменитой вокалистки.

Певица Аврил Лавин шокировала поклонников своим роскошным подарком. Ее новый бойфренд рэпер Tyga вручил знаменитости именную цепочку с драгоценными камнями, стоимость которой составляет 80 тысяч долларов. Об этом сообщило издание Page Six.

Еще несколько дней назад певицу заметили вместе с рэп-исполнителем. Обе звезды держались за руки и выглядели как влюбленная пара. Уже тогда на вокалистке красовалась подаренная цепь. Известно, что в украшении присутствуют белые и черные бриллианты, а также розовые сапфиры общим весом 50 карат. При этом колье было сделано на заказ.

Ранее Tyga встречался с моделью Кайли Дженнер, а Аврил Лавин была помолвлена с коллегой по цеху Mod Sun. Певица рассталась с ним совсем недавно, спустя десять месяцев после помолвки.

Недавно 5-tv.ru сообщал, что певец Mod Sun заявил о разбитом сердце после сорвавшейся свадьбы с Аврил Лавин.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
В ЛНР создадут паралимпийскую волейбольную команду
10:16
Командующий ВВС Украины пожаловался, что его лучшие пилоты гибнут в ожидании F-16
10:02
Пьянчуга поджег вытрезвитель в Петербурге, чтобы разбудить друга, но тот не проснулся
9:54
В Колумбии упал военный вертолет, погибли четыре человека
9:43
В ЛНР заявили о росте численности группировки ВСУ на донецком направлении
9:35
Секс-гуру назвала эффективный способ возбудить партнера в спальне

Сейчас читают

«Придерживаемся концепции вечной дружбы»: Си Цзиньпин об отношениях Китая и РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Упавший в Черное море американский БПЛА обнаружили недалеко от Севастополя
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео