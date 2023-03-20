Во Франции сочли сумасшедшими слова польского посла о войне с РФ

Слова посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского о вступлении в конфликт с Россией в случае поражения Украины — сумасшедшая идея. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Сумасшедшее заявление посла Польши во Франции: он объявляет о вступлении своей страны в войну против России, если президент Украины Владимир Зеленский проиграет!» — написал он в Twitter.

Также он подчеркнул, что Париж — это союзник Варшавы по Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу. Если Польша всерьез захочет вступить в конфликт, то Франции тоже придется принять в этом участие.

Стоит отметить, что заявление Росцишевского шокировали не только французов. Например, российский сенатор Алексей Пушков назвал его утверждения слишком самонадеянными. Он также отметил, что вся смелость Варшавы держится только на надежде о поддержке со стороны Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как действия Польши способствуют уничтожению ВСУ.