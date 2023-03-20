Секс-гуру назвала эффективный способ возбудить партнера в спальне

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Игорь Рязов
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Секс-гуру Мартинес-Мадрид назвала грязные разговоры эффективным способом возбудить партнера

Секс-гуру назвала эффективный способ возбудить партнера в спальне

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Настроиться на нужный лад в постели партнерам помогут несколько хитростей, рассказала коуч.

Секс-гуру Анарелла Мартинес-Мадрид назвала «грязные» разговоры действенным способом возбудить партнера в спальне и ключом к счастью в интимной жизни. Об этом она сообщила в интервью изданию Daily Star.

Беседу на пикантные темы можно начать с совместного чтения эротической книги или просмотра порно, посоветовала коуч. По ее словам, такой досуг поможет партнерам настроиться на нужный лад и без стеснения обсудить предпочтения друг друга.

«Легко чувствовать себя неловко в первый раз. Но если говорить игривым тоном, неловкость пропадет. „Грязные“ разговоры не обязательны, как и все остальное в сексе, но они помогут создавать разные сексуальные сценарии», — отметила Мартинес-Мадрид.

Во время такой беседы не нужно бояться делиться своими фантазиями и спрашивать о них у партнера, добавила эксперт. Однако если вашему любимому человеку не нравятся «грязные» разговоры, нужно уважать его границы.

«Общение является ключом к здоровым отношениям. Если беседы на пикантные темы необходимы вам самим, обсудите это с близким человеком, найдите баланс. Но избегайте того, от чего ваш партнер ранее отказался», — подытожила секс-гуру.

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Секс-гуру назвала эффективный способ возбудить партнера в спальне

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