Болезнь или недоверие: какова продолжительность секса у здорового мужчины

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 400

Уролог Коротков: Средняя продолжительность секса у мужчин составляет пять минут

Болезнь или недоверие: какова продолжительность секса у здорового мужчины

Фото: www.globallookpress.com / Bill Ling

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Частая причина преждевременной эякуляции — низкий уровень гормонов, но есть и другие.

В среднем продолжительность полового акта у мужчины составляет от пяти до семи минут. Она может быть и меньше, что абсолютно нормально, поскольку здесь играют роль индивидуальные особенности организма.

Например, в начале половой жизни семяизвержение через две или три минуты — не патология. Однако, если эякуляция преждевременна в определенный жизненный период, значит, пора к врачу. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал врач-уролог Евгений Коротков.

«Проблема считается патологией, если она носит стойкий характер, то есть возникает постоянно или практически при каждом половом контакте. Средняя продолжительность полового акта у мужчин составляет пять-семь минут», — пояснил медик.

Коротков добавил, что, если преждевременное семяизвержение было всегда, с начала половой жизни, то его нельзя считать болезнью. В данном случае речь идет об индивидуальной особенности, зависящей от неврологических и анатомических моментов. Некоторые состояния нельзя поправить.

Частая причина преждевременной эякуляции — низкий уровень гормонов, а именно, тестостерона. Ей подвержены мужчины от 40-45 лет, но состояние может наступить и раньше. Кроме того, раннее семяизвержение может говорить о заболеваниях щитовидки, а также простатите, уретрите и других. Вторичной причиной можно назвать недоверие к партнеру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему мужчины отказываются от секса.

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