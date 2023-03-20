В Колумбии упал военный вертолет, погибли четыре человека

На западе Колумбии упал военный вертолет. Трагедия унесла жизни четырех военнослужащих. Об этом заявил президент страны Густаво Петро.

«Выживших при происшествии с воздушным судном нет. Выражаю поддержку семьям (погибших. — Прим. ред.) ‹...› в этот трагичный момент», — сообщил он в Twitter.

По его словам, воздушное судно выполняло «задачи по снабжению».

В феврале вертолет с министром спорта Ирана Хамидом Саджади разбился во время посадки в городе Бафт. В авиакатастрофе погиб советник министра Эсмаил Ахмади. Что касается самого Саджади, то он серьезных травм не получил.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры жесткой посадки вертолета в Кузбассе.