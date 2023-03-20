«Вот это открытие»: недавно родившая Тодоренко шокировала Родригеза шпагатом

Знаменитость готова пойти на любые уловки, если кто-то сомневается в ее способностях.

Телеведущая Регина Тодоренко удивляет не только поклонников, но и коллег по цеху. Недавно звезда сделала вертикальный шпагат, да с таким профессионализмом, что шоумен Тимур Родригез расплылся в ошеломленной гримасе.

Необычный перфоманс произошел в музыкальной программе на федеральном канале, где обе звезды выступают в качестве членов жюри. Сама передача посвящена перевоплощениям, однако больше шума наделали не знаменитости в костюмах, а те, кто их оценивает.

Все началось с того, что между Тодоренко и артистом со сцены возник небольшой спор. Они решили устроить соревнование в гибкости. Тогда Регина и продемонстрировала свои изящные умения. В этот момент рядом с ней сидел Родригез, который никак не ожидал подобного поведения от коллеги. Ведущий программы Вячеслав Макаров тоже опешил от увиденного, поэтому пораженно воскликнул: «Регина, где тебя так растянуло? Вот это открытие!».

«Фразу „Вот это открытие“ должен сказать я. Есть вопрос к Регине», — недоумевающе крикнул Родригез, так и не отойдя от шока.

Стоит отметить, что вертикальный шпагат от Тодоренко особенно удивляет, ведь звезда выносила и родила двоих сыновей. Мальчик Михаил родился у телеведущей и ее мужа Влада Топалова в 2018 году, а летом прошлого года у пары появился на свет второй наследник — Мирослав.

Знаменитая мама была так рада его рождению, что даже посвятила в процесс старшего сына. Четырехлетний Миша присутствовал на родах, поэтому в курсе того, откуда взялся его брат. Подобную открытость поклонники Регины расценили неоднозначно. Многие уверены, что впечатления после увиденного негативно повлияют на психику Михаила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тодоренко может пожалеть о родах, которые произошли на глазах у маленького сына.