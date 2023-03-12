«Не стоило смотреть»: Тодоренко может пожалеть о родах на глазах у маленького сына

Звезда эфиров добилась колоссальных успехов в карьере, но все ли правильно делает в семье?

Телеведущая Регина Тодоренко рожала второго ребенка в присутствии старшего сына. О том, какие последствия это может вызвать для его психики, рассказала телесный психолог Людмила Галактионова в разговоре с dni.ru.

«Безусловно, маленькому ребенку не стоило смотреть на этот процесс, ведь все убеждения, базовые установки и фундаментальные ограничения формируются до семи лет», — сказала Галактионова.

Специалист добавила, что, смотря на страдания матери, ребенок, не осознавая этого, начинает как бы «перенимать» боль у нее, чтобы спасти. Это связано с тем, что малыш чувствует, в случае смерти мамы он тоже умрет. Так, он делает все для облегчения ее страданий, чтобы она впоследствии могла о нем позаботиться.

К слову, эксперт отметила, что на сознание и здоровье человека хорошо влияет йога. Так, Тодоренко могла найти духовный путь, помогающий ей добиваться успеха в жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие семейные проблемы вскрыла Регина Тодоренко.