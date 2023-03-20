План Борреля о поставке Киеву снарядов на €2 млрд может провалиться из-за их отсутствия

Ряд стран — членов ЕС отказываются согласовать новую программу поддержки Киева. Одна из причин — «деньги, остающиеся на руках».

Правительства ряда стран ЕС отказываются согласовать план о поставке снарядов Украине на сумму в два миллиарда евро. Причиной стали опасения, что такого количества боеприпасов банально нет на складах в Европе. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Euractiv.

Читайте также Военный эксперт Коновалов оценил риски использования кустарных боеприпасов со стороны ВСУ

Упомянутый план предложил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Согласно ему, средства должны быть выделены из Европейского фонда мира (EPF). Министры всех 27 стран Евросоюза должны утвердить эту инициативу 20 марта, писал ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе ЕС.

Однако детали плана вызвали массу споров. Некоторые страны опасаются, что новые изъятия снарядов калибра 152 и 155 миллиметров с их складов приведут к подрыву обороноспособности. С 24 февраля прошлого года Киеву уже отправили 350 тысяч боеприпасов. Вдобавок, стороны не знают точно, сколько подходящих ВСУ снарядов осталось на складах в Европе.

«Некоторые страны обеспокоены, что количество оставшихся на складах в Европе боеприпасов не стоит даже один миллиард евро. Это ставит вопрос о том, что произойдет с „деньгами, оставшимися у нас на руках“, пояснили два источника в ЕС», — пишет европейский портал.

Выходом из этой ситуации могла бы стать закупка боеприпасов у третьих стран. Однако ряд европейских столиц выступают категорически против этого и настаивают, что снаряды нужно искать только на территории Европы. Из-за этой проблемы стороны начали обсуждать закупку и производство снарядов других калибров. Однако к решению пока так и не пришли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев испытывает серьезный снарядный голод. Даже в Пентагоне призывают украинскую сторону снизить интенсивность боев. Нынешние поставки вооружений Украине там назвали «последней попыткой». На этом фоне Киев предложил производить снаряды под землей. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему эта идея обречена на провал.