Военный эксперт Коновалов оценил риски использования кустарных боеприпасов со стороны ВСУ

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 673

Военный эксперт Коновалов назвал маловероятным производство кустарных боеприпасов на Украине

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Ясиноватая пострадал от очередного обстрела, а на месте прилета остались фрагменты неизвестного снаряда. Есть ли угроза, что националисты начали использовать «самодельные» средства поражения?

Город Ясиноватая оказался под обстрелом ВСУ 3 февраля. Установить вид снаряда пока не удалось: этим занимаются следователи. Военный эксперт, политолог и кандидат исторических наук Иван Коловалов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru предположил, могла ли украинская сторона прибегнуть к использованию кустарных боеприпасов.

Иван Коновалов отметил, что в нынешнем конфликте Киев чаще всего использует номенклатурное вооружение, поэтому необходимость дополнительно начинять боеприпасы отсуствует. Однако подобная практика широко использовалась в Сирии. Там, по словам эксперта, были другие обстоятельства, которые вынуждали «придумывать» какие-либо средства поражения.

«Здесь этого по большей части не происходит. Есть просто классические боеприпасы — фосфорные, например, которые украинская сторона применяла. Но это такие боеприпасы, которые ничем начинять не надо, они просто выпущены серийным производством», — пояснил Иван Коновалов.

При этом военный эксперт уточнил, что в свое время украинская сторона действительно прибегала к некоторым хитростям. К примеру, использовала ручные противотанковые гранатометы или противотанковые ракетные комплексы с различными боеприпасами, чтобы усилить масштаб поражения.

В нынешней ситуации предметно говорить о том, чем именно был обстрелян Ясиноватая, целесообразно только после проведенного расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные продолжают громить западную технику, поставленную Украине. Они уже уничтожили первый норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS в Донецкой народной республике.

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