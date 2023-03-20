«Это моя индивидуальность»: певица Жасмин призналась, что хотела сделать пластику

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Певица Жасмин заявила о желании сделать ринопластику в молодости

«Это моя индивидуальность»: певица Жасмин призналась, что хотела сделать пластику

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Подруги знаменитости обижаются, что та не дает им контакты нужного врача.

Певица Жасмин раньше сильно комплексовала из-за формы своего носа. В молодости 45-летняя вокалистка даже хотела лечь под нож, чтобы изменить ее. Правда, от безумной идеи решила отказаться и теперь рада, что оставила все, как есть.

«В юности я нередко подумывала о ринопластике, но сейчас рада, что не изменила форму носа, в конце концов, это моя индивидуальность», — заявила она в беседе с изданием Газета.ру.

В том числе певица объяснила, почему выглядит гораздо моложе своих лет. У вокалистки часто просят контакты ее косметолога, но звезда боится их предоставлять. Когда подруги приходят на прием, то разочаровываются из-за неоправданных ожиданий. Приятельницы Жасмин мечтают о такой же очаровательности, как у брюнетки, однако заслуги ее красоты вовсе не связаны с умением чудо-врача. В первую очередь — это генетические данные.

«Мой главный секрет — хорошая генетика! <…> Моя хорошая кожа — это на 70% генетика, и только на 30% — мой уход за ней», — призналась исполнительница.

Помимо этого, знаменитость рассказала, как сохраняет стройную фигуру. Она тщательно следит за рационом: избегает мучного, жирного и сладкого. В том числе артистка три раза в неделю посещает тренажерный зал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о признании Жасмин в том, что она мечтает стать молодой бабушкой.

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«Это моя индивидуальность»: певица Жасмин призналась, что хотела сделать пластику

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