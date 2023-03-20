Сын знаменитого продюсера не согласен с огромной неустойкой за просрочку платежа по кредиту, которую предъявил ему банк.

Мосгорсуд оставил в силе ранее принятое судебное решение о взыскании с бизнесмена Бари Алибасова-младшего более девяти миллионов рублей в счет задолженности по банковскому кредиту на покупку недвижимости в Калининграде. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сын знаменитого продюсера, создателя мегапопулярной в 1990-е группы «На-На» рассказал, что намерен предпринять дальше.

По словам Алибасова-младшего, здание, о котором идет речь, — это гостиница, которую он ранее приобрел с привлечением заемных 8,5 миллиона рублей, и которая в связи с оттоком иностранных туристов из Калининградской области сейчас простаивает, не принося прибыли.

Бизнесмен признает, что в связи с семейными обстоятельствами — операциями отца и болезнью матери — допустил трехмесячную просрочку платежа по кредиту. При этом он якобы готов немедленно выплатить долг и проценты по нему, однако категорически не согласен с огромным штрафом, который банк «выкатил» ему в качестве неустойки. Именно эта сумма, по словам Алибасова-младшего, и стала камнем преткновения в его отношениях с кредитором.

«Мне банк выставил на погашение полную сумму, и на данный момент я должен ему 8,3 миллиона — тело долга и 120 тысяч — проценты. И я готов это погасить хоть завтра. Но они мне насчитали за три месяца просрочки один миллион рублей неустойки, представляете!» — возмутился в беседе Алибасов-младший.

Информация о задолженности перед банком. Фото: 5-tv.ru

Бизнесмен уже дважды попытался оспорить действия банка в суде, однако оба раза проиграл. Сейчас, по его словам, он и его юристы намерены подать кассационную жалобу.

«Я протестую против того, чтобы мне банк выставлял миллион неустойки — не проценты, не сумму долга, а штраф за просрочку в миллион рублей! Знаете, лишний миллион кому-то дарить, когда у тебя три человека на иждивении… Я буду понимать, что я его забрал либо у папы, либо у мамы, либо у дочери», — заявил сын шоумена.

Сейчас Алибасов-младший боится, что в случае очередного проигрыша в суде его гостиницу могут взыскать в пользу банка и выставить на торги за сумму гораздо меньше ее реальной стоимости.

«Тогда моя гостиница за 25 миллионов рублей уйдет за восемь миллионов, и я потеряю больше десятки», — переживает бизнесмен.

В октябре прошлого года 5-tv.ru сообщал, что сын продюсера Бари Алибасова намерен отрыть «вебкам-институт» в своей гостинице в Калининграде и даже намерен привлечь в бизнес бывшую мачеху Лидию Федосееву-Шукшину в качестве декана по актерскому мастерству.