Билли Айлиш дебютировала в качестве актрисы в мини-сериале

Американская певица Билли Айлиш дебютировала как актриса. Она снялась в мини-сериале в жанре триллер режиссера Дональда Гловера. Об этом сообщило издание Rolling Stone.

В сериале певица появится в роли загадочной Евы, которая имеет сверхспособность исцелять. Сам же мини-сериал повествует о девушке, ставшей одержимой звездой поп-музыки, чем разрушает свою жизнь.

К слову, до этой работы и помимо музыкальных клипов у Айлиш был опыт съемок лишь в документальном кино. Также она озвучивала саму себя в эпизоде мультсериала «Симпсоны».

Исполнительнице всего 21 год. Свой дебютный альбом Айлиш выпустила в 2019 году. За прошедшее с того момента время она успела стать обладательницей нескольких наград Grammy-2020. Также девушка установила мировой рекорд — стала первым исполнителем, родившимся на свет в XXI веке, кто возглавил чарт Hot 100.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Билли Айлиш со своим фанатом — президентом США Джо Байденом. Американский лидер и его семья являются давними поклонниками творчества певицы.