Крупный пожар вспыхнул в гаражном кооперативе в Волгограде

Крупный пожар вспыхнул в Волгограде — полыхал гаражный кооператив. Возгорание началось в овраге неподалеку от него. По предварительной информации, неизвестные подожгли траву, с которой огонь перекинулся на строительный мусор, и уже потом на гаражи.

Очевидцы вовремя заметили огонь и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС прибыли на место уже через несколько минут и успели потушить пламя перед тем, как оно успело добраться до машин.