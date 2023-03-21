В России хотят запретить импорт товаров из пластика

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Под запрет может попасть не только одноразовая посуда из этого материала, но и пластиковые контейнеры вместе с пакетами.

Фото, видео: Depositphotos / belchonock; 5-tv.ru

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Россияне могут остаться без одноразовой посуды. Как пишут «Известия», Минпромторг хочет ввести запрет на поставки товаров из пластика в нашу страну. Под него попадут в том числе пакеты, пластиковые контейнеры, стаканчики и ватные палочки. Заменят их изделиями из биоразлагаемого аналога — стекла, бумаги и дерева.

В министерстве промышленности и торговли подтвердили, что ведут такую работу, обсуждая спорные моменты с представителями бизнеса. Предприниматели пока неоднозначно оценивают перспективу. Например, службы доставки и рестораны к этой рокировке не готовы. К тому же для полного перехода на альтернативные виды упаковки необходимы дополнительные вложения. А это может привести к удорожанию продукции.

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