«Классическая схема дробления»: как блогер Митрошина могла обмануть государство

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 59

Юрист Гатчин заявил об использовании Митрошиной схемы дробления бизнеса

Фото, видео: Instagram* / alexandramitroshina; Личный архив Алексея Гатчина; 5-tv.ru

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Общие доходы интернет-знаменитости могли составить свыше 350 миллионов рублей.

Популярный блогер Александра Митрошина оказалась в центре налогового скандала, против нее возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей. Поклонники интернет-знаменитости были ошеломлены такой новостью, ведь именно у этой звезды выходил онлайн-курс, с помощью которого начинающие блогеры учились зарабатывать без нарушения законодательства. Как именно Митрошина смогла обмануть своих фанатов и государство? О вероятных финансовых махинациях Александры рассказал юрист Алексей Гатчин в беседе с 5-tv.ru.

«Я так понимаю, что у нее была, условно, так называемая схема дробления бизнеса <…> Когда вы создаете несколько компаний, для того чтобы не переходить за позволенные лимиты упрощенной системы налогообложения», — объяснил эксперт.

Он отметил, что Митрошина могла открыть неопределенное количество счетов через индивидуальное предпринимательство (ИП), и «раздрабливать» свои доходы по нескольким ИП одновременно. Таким образом звезда платила налоги по упрощенному режиму, где налог уменьшенный.

«Если идти от налога, который рассчитывается от доходов, то это 6%. Если мы говорим об общей системе налогооблажения, то для ИП это 13% плюс 20% НДС. То есть, экономия достаточно значительная», — заявил Гатчин.

В том числе юрист рассчитал примерное число доходов, которые поступали на счета знаменитости. По его словам, общий режим налогов забирает 33% от всей выручки человека. Если 120 миллионов рублей, которые задолжала Митрошина, рассматривать как эти проценты, то все средства блогера могли превысить 350 миллионов рублей.

Эксперт отметил, что подобная схема разделения бизнеса, которой могла придерживаться знаменитость, не запрещена законом напрямую. В России нет определенного ограничения на формирование нескольких ИП. Однако Верховный Суд РФ придерживается четкой позиции: если человек злоупотребляет своими правами с целью оптимизации налогообложения, то это является непозволительным действием и должно пресекаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему налоговая заинтересовалась бизнесом блогера Чекалиной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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