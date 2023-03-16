Украинский легион «Свобода России»* признан террористическим в РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 18

ВС РФ признал украинский легион «Свобода России» террористами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru

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Вынесенное решение судьи подлежит немедленному исполнению.

Верховный суд России признал террористической украинскую организацию «Легион «Свобода России», передает источник 5-tv.ru из зала суда.

Также суд потребовал запретить деятельность организации на территории нашей страны.

«Решение подлежит немедленному исполнению», — заявил судья.

Таким образом суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ. До этого, в феврале 2023 года Генеральная прокуратура РФ потребовала признать украинский легион «Свобода России» террористической организацией.

Легион «Свобода России» был создан в марте 2022 года и считается воинским подразделением Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ряды легионеров принимают добровольцев, а также россиян и российских военнопленных, желающих воевать против сограждан.

По версии правоохранителей, легион консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев**.

Ранее 5-tv.ru рассказала, как Генпрокуратура потребовала признать легион «Свобода России» террористическим.

* — признана террористической и запрещенной на территории РФ

* — признан физлицом-аноагентом на территории РФ

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