«Везде крысы и мусор»: как меняется жизнь Франции на фоне протестов

Французская полиция уже не справляется с протестующими. Между тем власти не хотят слушать жителей, а жизнь в городах стремительно меняется.

Во Франции сотни задержанных. Полиция не в состоянии сдерживать беспорядки, в ход пошли дубинки, кулаки. Остановить манифестантов пытаются силой, но безуспешно. Как раз сегодня, 21 марта, Конституционный совет Республики должен рассмотреть закон о пенсионной реформе, из-за которой все началось. На этом фоне начались уже жесткие столкновения с полицией. Корреспондент «Известий» Эдуард Новиков передал подробности.

Утром на улицах Парижа повсюду свидетельства ночных протестов и столкновений с полицией. Валяются перевернутые мусорные баки, разбиты витрины остановок, банков и магазинов.

А это — попытка перекрыть автомобильное движение в Лионе. Сотни манифестантов — у многих в руках были файеры — сначала вышли на трассу в районе станции «Перраше», а затем пытались помешать движению поездов. Это те, кто начал протесты еще ночью.

Пылающие мусорные баки, свист резиновых пуль, избиения полицией мирных жителей. Этой ночью улицы французских городов больше походили на зону боевых действий.

Забастовки и манифестации во Франции начались сразу, как президент и правительство объявили о будущей реформе. Но если раньше протестующие выходили на улицы по выходным, то теперь манифестации идут не прекращаясь, шестые сутки подряд.

До сих пор для разгона протестующих у полиции шли в ход в основном шумовые гранаты и слезоточивый газ — излюбленный прием французских силовиков против собственных граждан. В эту ночь они перешли к откровенному насилию — кулакам и дубинкам.

Ситуация окончательно вышла из-под контроля властей 16 марта — когда правительство все-таки приняло скандальный законопроект — причем, сделали это в обход парламента, где оппозиция тоже была против. Увидев, что их мнение игнорируют, граждане потребовали отправить правительство в отставку.

«Вся наша власть избрана простыми людьми. Нравится им или нет, но эти же простые люди имеют полное право изменить свое мнение и потребовать отставки правительства. А Эммануэль Макрон сейчас буквально не слышит голосов своего народа. Он выстроил себе вертикаль власти, власти, которой он уже откровенно злоупотребляет», — высказался президент оппозиционной фракции Lion Шарль Де Курсон.

Однако и здесь власти словно отгородились глухой стеной. Правительство не собирается покидать свои кресла, сразу два вотума недоверия — их выдвинула парламентская оппозиция — были отклонены. И теперь люди на улицах скандируют: «Макрона в отставку».

А президент все это время молчит и даже не появляется на публике. Зато Франция стремительно погружается в хаос. Все больше работников присоединяются к забастовкам. Одними из первых работу бросили мусорщики. Уже неделю Париж завален отходами, в провинции дела не лучше.

«Ситуация просто катастрофичная для жителей Франции. Крысы и мусор везде. Ужасно грязно, я не понимаю, как так можно жить», — рассказала местная бабушка.

Еще немного и жизнь во Франции может в буквальном смысле остановиться. Поставщики топлива тоже бастуют. Заправок, где бензин кончился или на исходе, уже больше тысячи. Там, где он еще есть, огромные очереди.

«Вся наша цепочка поставок сейчас разрушена. Мы не можем доставлять бензин, мы не можем отправлять его в другие регионы, да, даже в соседние города. Реально, только если пешком нести канистры», — заявил генеральный секретарь завода по очистке бензина Себастьян Вараньол.

Но вместо того, чтобы решать проблемы, которые только растут, власти продолжают действовать такими методами. Но пока попытки остановить нарастающую волну протестов силой полицейских дубинок не приносят результата. Погромы во Франции для жителей как будто уже стали частью их жизни.