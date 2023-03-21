В Кремле высказались о схеме бывшего посла США Макфола для бизнесменов РФ

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Рита Миронова
Рита Миронова 67

Песков: крупные российские бизнесмены не воспримут совет Макфола о выходе из-под санкций

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

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Американский дипломат предложил российским бизнесменам «понравиться Западу», чтобы избавить себя от санкций.

Российские бизнесмены вряд ли серьезно воспримут «предложение» экс-посла США Майкла Макфола по отмене санкций. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, крупные предприниматели «ногами стоят на российской земле».

«Их предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, их бизнес ведется здесь и основной доход возникает тоже здесь», — отметил Песков.

Также он добавил, что Россия считает санкции незаконными с точки зрения международного права.

Бывший посол США Майкл Макфол ранее предложил собственную схему для российских бизнесменов, которые попали под санкции. Он предположил, что предпринимателям надо осудить действия России и ее президента, чтобы избавиться от санкций. Также, по мнению Макфола, российским бизнесменам необходимо пожертвовать половину своих финансов на восстановление Украины и перестать инвестировать в экономику родной страны.

«Вряд ли они (бизнесмены РФ — Прим. ред.) отнесутся серьезно к таким предложениям», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог предостерег российских бизнесменов от попыток «понравиться» Западу.

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