Путин поддержал создание спортивной организации в рамках ШОС

Глава РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает развитие спортивных российско-китайских связей. Президент сообщил, что видит перспективы в создании спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Об этом глава государства рассказал в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

«Поддерживаем работу по созданию соответствующей спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества», — прокомментировал он.

Путин объяснил, что развитие ассоциации спорта в рамках ШОС была бы как никогда актуальна в условиях давления Запада. По его словам, в современном мире олимпийское движение становится политизированным, именно поэтому спортивное сотрудничество приобретает особое значение.

Ранее 5-tv.ru писал, что немецкий депутат назвал визит Си Цзиньпина в Москву сигналом для Запада.