Путин поддержал создание спортивной организации в рамках ШОС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45

Сотрудничество Москвы и Пекина в сфере спорта приобретает особую значимость, когда Запад использует его как инструмент давления.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Глава РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает развитие спортивных российско-китайских связей. Президент сообщил, что видит перспективы в создании спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Об этом глава государства рассказал в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

«Поддерживаем работу по созданию соответствующей спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества», — прокомментировал он.

Путин объяснил, что развитие ассоциации спорта в рамках ШОС была бы как никогда актуальна в условиях давления Запада. По его словам, в современном мире олимпийское движение становится политизированным, именно поэтому спортивное сотрудничество приобретает особое значение.

Ранее 5-tv.ru писал, что немецкий депутат назвал визит Си Цзиньпина в Москву сигналом для Запада.

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