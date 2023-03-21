Немецкий политик подверг жесткой критике власти Германии и предположил, что Китай в скором времени перехватит мировое влияние у Запада.

Депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии (АдГ) Ян Нольте в беседе с 5-tv.ru прокомментировал визит Си Цзиньпина в Москву и переговоры китайского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что в сложившейся ситуации у Китая есть реальный шанс выступить посредником, так как китайский план из двенадцати пунктов находит определенное одобрение и в России, и на Украине. Также немецкий политик добавил, что у КНР уже есть успехи на дипломатическом поприще.

«Китай уже добивался внешнеполитического успеха, когда выступил посредником между Саудовской Аравией и Ираном. Причем в том регионе, где США считали, что только они могут быть посредниками», — напомнил Ян Нольте.

Депутат бундестага заметил, что это можно считать сигналом для «коллективного Запада».

«Пора наконец положить конец западной заносчивости по отношению к остальному миру. Многим нравится ссылаться на некую западную систему ценностей и объяснять этим якобы естественное превосходство над другими странами. Этому высокомерию нужно положить конец, иначе в будущем кто-то будет играть гораздо менее важную геополитическую роль», — отметил политик.

Также представитель немецких властей осудил своих коллег, которые критикуют политику КНР.

«Когда кто-то в Германии критикует Китай за то, что он выступает посредником, то я могу сказать только следующее: если бы вы просто сделали свою работу в 2015 году, то все стороны соблюдали бы Минские соглашения», — заметил депутат.

За это он упрекнул власти ФРГ в игнорировании своих же обязанностей.

«Нетрудно найти в открытых источниках, что представители Украины неоднократно публично заявляли, что не намерены выполнять Минские соглашения. И каким был ответ Германии и других странах на это? Только новые санкции против России», — заключил Ян Нольте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Си Цзиньпин назвал стратегическим выбором Китая укреплять отношения с Россией.