«Позитива нет»: изменилось ли состояние Романа Костомарова

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 5 035

Врач Шестаков: у Романа Костомарова поражены все органы

«Позитива нет»: изменилось ли состояние Романа Костомарова

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

С теми проблемами, с которыми сейчас столкнулся спортсмен, бороться крайне тяжело.

Пока позитива в лечении фигуриста Романа Костомарова нет. Об этом изданию Sport24 сообщает доктор медицинских наук Андрей Шестаков.

По его словам, на данный момент практически все органы спортсмена испытывает серьезные проблемы и поражены.

«У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано. Улучшение показателей — результат действия препаратов, но как поведут себя органы? Не вижу оснований для позитива», — говорит эксперт.

Он также добавил, что полиорганная недостаточность говорит о больших проблемах. По мнению медика, с такими проблемами очень тяжело бороться.

Проблемы со здоровьем у Костомарова начались в январе. Тогда он попал в больницу с пневмонией. Болезнь начала развиваться быстро — врачам пришлось подключить его к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Также из-за возникшего некроза медикам пришлось ампутировать спортсмену стопу на левой ноге, а затем — удалить некроз на правой. А позже и кисти на обеих руках. После операций Костомаров перенес два инсульта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Роман Костомаров начинает дышать самостоятельно без вспомогательного аппарата.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
76.84
-0.40 82.54
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

21:35
Как защитить себя от инфаркта на фоне сильнейшего шока — мнение психолога
21:25
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнерстве
21:21
Экс-советник Пентагона задал Байдену неудобный вопрос о выходе США из конфликта на Украине
21:07
«Позитива нет»: изменилось ли состояние Романа Костомарова
20:49
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном
20:40
Шойгу о поставках Украине снарядов с обедненным ураном: «Пройдена еще одна ступенька»

Сейчас читают

Как выглядит 55-летний Киркоров вне сценического образа
«Молдавия превращается в Под-Румынию»: как Санду породила Левиафана
Военный аналитик предупредил о подготовке США к провокациям с химоружием
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео