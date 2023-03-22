Фаворитку «Евровидения-2023» заподозрили в плагиате песни на русском языке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Певица пока никак не прокомментировала ситуацию.

Фаворитку «Евровидения-2023» заподозрили в плагиате песни на русском языке

Фото: www.globallookpress.com / Fredrik Persson

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Певицу Loreen, которая намерена на «Евровидении-2023» представлять Швецию, заподозрили в плагиате композиции. Интернет-пользователи нашли сходство ее песни с хитом украинской певицы Мики Ньютон «В плену», которую та впервые спела на русском языке еще в 2005 года.

Сама артистка пока никак не прокомментировала ситуацию. Но это не первый случай, когда в ее песне прослеживаются известные уже ноты. До этого критике был подвергнут новый хит Loreen Flying Free. Его заподозрили в плагиате у коллектива Pont Aeri.

Loreen уже побеждала в музыкальном конкурсе, представляв Швецию. Это было в 2012 году. В тот же год на конкурсе второе место заняла Россия, которую представлял коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки».

Сейчас же Loreen пророчат новую победу, даже несмотря на скандал вокруг песни. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что музыкальный конкурс в этом году не пройдет на Украине.

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