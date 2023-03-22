Профессор Карнеев упал в обморок в прямом эфире шоу Соловьева

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 091

Другие эксперты вместе с телеведущим быстро сориентировались и оказали ему первую помощь.

Профессор Карнеев упал в обморок в прямом эфире шоу Соловьева

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев упал в обморок прямо во время прямого эфира программы журналиста Владимира Соловьева на федеральном канале.

Инцидент произошел на последних минутах эфира во время обсуждения США. Когда профессора резко рухнул на пол, остальные гости программы и сам Соловьев сразу же оказали ему первую помощь и вызвали врачей.

«Лежите, не вставайте пока! Пока не вставайте, все хорошо!» — сказал Соловьев Карнееву.

Известно, что сейчас с ним все в порядке, после осмотра врачей он отправился домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему здоровый человек может просто так потерять сознание.

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Профессор Карнеев упал в обморок в прямом эфире шоу Соловьева

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