Профессор Карнеев упал в обморок в прямом эфире шоу Соловьева

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев упал в обморок прямо во время прямого эфира программы журналиста Владимира Соловьева на федеральном канале.

Инцидент произошел на последних минутах эфира во время обсуждения США. Когда профессора резко рухнул на пол, остальные гости программы и сам Соловьев сразу же оказали ему первую помощь и вызвали врачей.

«Лежите, не вставайте пока! Пока не вставайте, все хорошо!» — сказал Соловьев Карнееву.

Известно, что сейчас с ним все в порядке, после осмотра врачей он отправился домой.

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