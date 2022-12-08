Если кто-то начинает падать ни с того ни с сего, то его срочно следует поймать и положить в укромное место.

Чаще всего обмороки у здоровых людей случаются в душном, закрытом помещении, например, в общественном транспорте. Это связано с острой нехваткой кислорода. Об этом сообщила врач-терапевт Елена Тюльпина. По ее словам, причиной потери сознания иногда становится резкое снижение артериального давления или глюкозы в крови.

«Нередко мы видим потери сознания, связанные с нарушением кровообращения. Например, это могут быть какие-то изменения в сосудах, атеросклероз, крупные бляшки и так далее. Могут быть обмороки, связанные с острым нарушением мозгового кровообращения, то есть инсульт или же предансультное состояние», — объяснила врач в беседе с 5-tv.ru.

Тюльпина отметила, что часто происходят обмороки на фоне нарушения ритма. Такие перебои бывают разные: для одних помощь врачей не нужна, а для других требуется срочное медицинское вмешательство, ведь они очень серьезны.

Специалист рассказала порядок действий, если кто-то рядом потерял сознание. В первую очередь падающего человека нужно «поймать», чтобы избежать травм при падении.

«Дальше нужно уложить и попытаться привести в сознание. Можно аккуратно похлопать по по щекам или сбрызнуть водой. После того как человек придет в себя, 20-30 минут ему нужно не давать вставать, должен полежать. Это нужно сделать, потому что бывают эпизоды повторных обмороков», — рассказала Тюльпина.

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