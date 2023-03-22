Движение морского транспорта приостановили в Севастополе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В ведомстве пояснили, что на конечных остановках пассажиров ждет подвижной состав, который будет работать на компенсационном маршруте. Речь идет об остановочных пунктах «Площадь Захарова» и «Площадь Нахимова».

Причины остановки работы катера и пассажирского парома не называются. Уточняется, что обо всех изменениях в работе транспорта будут оперативно сообщать дополнительно.

К слову, перед этим была информация о том, что в Севастополе отразили атаку морских беспилотников. Жертв среди населения нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что открыли в Севастополе.